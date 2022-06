Caritas domese a corto di scorte, don Barone lancia un appello

La parrocchia di Domodossola dei Santi Gervaso e Protaso avvia una raccolta alimentare straordinaria per la Caritas. Durante la Quaresima era stata promossa una raccolta di generi alimentari non deperibili, ma ultimamente con l'arrivo dei profughi ucraini le famiglie da assistere da 60 sono passate ad 80 e servono altri aiuti. Domenica il parroco, durante le messe , ha inviato i fedeli ad aiutare le famiglie in difficoltà.

”La Caritas -ha detto il parroco- ha ormai esaurito le scorte. Ringrazio anticipatamente per la generosità”.

Servono pasta, riso, legumi in scatola, passata di pomodoro,olio, tonno, latte, zucchero, caffè, the, biscotti, e prodotti per l'igiene personale. Gli alimenti possono essere consegnati in chiesa in un apposito cesto prima delle messe o direttamente in casa parrocchiale.