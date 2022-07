Lezione di droni al liceo Spezia di Domodossola. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, nell'ambito dell'arricchimento dell'offerta formativa, il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'istituto scolastico domese ha promosso il progetto "A scuola di Droni".

L'innovativa proposta didattica è stata articolata su due incontri introduttivi al mondo dei droni tenuti dal professor Marco Preioni, docente di Matematica, coadiuvato dal freelancer fotografo Alberto Lorenzina, ex alunno del Liceo. Entrambi in possesso di patenti e certificati e che utilizzano i droni sia in ambito hobbystico che in quello professionale.