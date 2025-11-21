Malesco, nuovi fondi per la sezione Primavera dell'asilo Trabucchi

Il comune di Malesco ha deliberato un importante intervento a favore dell’infanzia, destinando i fondi del Fondo di Solidarietà Comunale alla scuola dell’infanzia paritaria“Asilo Infantile Trabucchi” per la gestione della sezione Primavera, rivolta ai bambini tra i 24 e i 36 mesi.

La giunta ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo che assegna 15.336,40 euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025. Questi fondi, erogati dal Ministero dell’interno in collaborazione con altri ministeri competenti, mirano a potenziare i servizi educativi per la prima infanzia, in particolare nei piccoli comuni montani come Malesco, dove attivare nuovi posti negli asili nido risulta complesso per ragioni demografiche e territoriali.

La sezione Primavera, già attiva per l’anno scolastico 2024/2025, rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie locali. La convenzione tra comune e scuola è stata integrata per garantire personale dedicato e nuovi posti, in linea con i parametri ministeriali.