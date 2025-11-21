Domani l'open day al Formont di Villadossola

È tempo di open day per le scuole superiori del Vco, che aprono le proprie porte per offrire ai ragazzi di terza media giornate di orientamento per aiutarli nella scelta dell’indirizzo giusto per il loro futuro. Sabato 22 novembre sarà la volta del Formont di Villadossola: dalle 9.00 alle 17.00 l’istituto alberghiero accoglierà ragazze e ragazzi che avranno la possibilità di visitare la scuola e sperimentare all’interno dei laboratori le professioni di cuoco, cameriere di sala e bar e operatore di ricevimento e accoglienza.

È possibile prenotare la propria visita contattando il numero 0324 54056 oppure l’indirizzo cfp-villadossola@formont.it.