Seconda Categoria, tutte rinviate le gare in programma

Solo il maltempo riesce a fermare la marcia dell’Esio: la nevicata di giovedì scorso ha reso impraticabili quasi tutti i campi della nostra provincia, e anche molti terreni di gioco delle province limitrofe.

Nel Girone A di Seconda Categoria non si è disputato alcun incontro della decima giornata, dunque ci sarà di fatto un turno intero da recuperare, al più presto si saprà la data fissata dalla Federazione.

Situazione simile per quanto riguarda la Terza Categoria: tutte le formazioni del VCO hanno rinviato gli incontri in programma, che saranno recuperati domenica 15 dicembre. Le uniche due partite disputate sono state: Meina - Gattico Veruno, con la vittoria per 3-2 dei lacuali, e Libertas Vaprio - Valsessera, terminata 3-0 per i padroni di casa.