Festival Oxilia inaugura con il tradizionale “Concerto di S. Quirico”

Si aprirà questa sera, sabato 2 luglio alle ore 21.15 la quarta edizione del festival “Oxilia – teatro e musica per la terra d’Ossola” con il tradizionale “Concerto di S. Quirico”, in occasione della festa patronale della chiesa di S. Quirico fuori le mura di Domodossola; la Cappella Musicale presenterà il concerto “Perosi e il suo tempo”, dedicato al 150° anniversario della nascita di Mons. Lorenzo Perosi (1872-1956) e ai compositori del periodo “ceciliano” che, all’inizio del XX secolo rinnovarono la musica sacra, spogliandola di tutti quegli elementi operistici e profani che la avevano caratterizzata nel corso del XIX sec.

Con la partecipazione del soprano Federica Napoletani e del baritono Roberto Brustia, la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con la Corale di Calice e l’orchestra d’archi della Cappella Musicale, sotto la direzione di Anselmo Quartagno, proporrà l’esecuzione di musiche di mons. Pietro Magri (1873-1937), Agostino Donini (1874-1937), Luigi Cervi (1869-1916), ESore Pozzoli (1873-1957) e Mons. Lorenzo Perosi (1872-1956); tra queste la famosissima Missa II Pontificalis (1898) in do diesis minore, per soli, coro e orchestra d’archi.

Tutte le informazioni su www.oxilia.it.