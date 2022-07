In Piazza Grande a Locarno torna Moon & Stars 2022

L'impareggiabile atmosfera di Piazza Grande torna ad essere la cornice esclusiva di Moon & Stars che nel 2022 si svolgerà dal 14 al 24 luglio. Nelle undici serate che animeranno questo grandioso festival saliranno sul palco artisti di fama internazionale.

Line-up 2022:

Giovedì 14 luglio 2022

Opening Day

Food & Music Street dalle ore 16.00



Venerdì 15 luglio 2022

19.00 Dabu Fantastic

20.20 Loco Escrito

21.40 Hecht

Food & Music Street dalle ore 16.00

Sabato 16 luglio 2022

18.00 Zian

18.55 Marc Sway

20.15 Dodo

21.35 Bligg

Food & Music Street dalle ore 16.00



Domenica 17 luglio 2022

coming soon

Food & Music Street dalle ore 16.00



Lunedì 18 luglio 2022

coming soon

Food & Music Street dalle ore 16.00



Martedì 19 luglio 2022

Special guest

21.45 Zucchero

Food & Music Street dalle ore 16.00



Mercoledì 20 luglio 2022

Special guest

21.45 Die Toten Hosen

Food & Music Street dalle ore 16.00



Giovedì 21 luglio 2022

Special guest

21.45 James Blunt

Food & Music Street dalle ore 16.00



Venerdì 22 luglio 2022

20.00 Seven

21.45 Die Fantastischen Vier

Food & Music Street dalle ore 16.00



Sabato 23 luglio 2022

20.00 Stress

21.45 Seeed

Food & Music Street dalle ore 16.00



Domenica 24 luglio 2022

coming soon

Food & Music Street dalle ore 16.00



Food & Music Street:

domenica-giovedì, dalle 16.00 alle 01.00

venerdì-sabato, fino alle 02.00



Maggiori informazioni: www.moonandstars.ch

Prevendita su Ticketcorner Tel. 0900 800 800 (1.19/Min.), www.ticketcorner.com, www.postfinance.ch/ticket oppure uffici postali, Manor, stazioni FFS, punti vendita Ticketcorner.