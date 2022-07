Malesco in lutto per la scomparsa di Albertino Fantoni

Ha destato profondo cordoglio a Malesco e in tutta la Valle Vigezzo la scomparsa di Albertino Fantoni, 77 anni. Volto molto noto in tutta la valle, Albertino ha legato la sua vita soprattutto al paese di Malesco dove aveva aperto una delle prime botteghe di parrucchiere per poi dedicarsi al settore immobiliare assicurativo.

Particolarmente socievole e affabile, si è dedicato per molti anni al mondo del calcio locale: negli anni '70 con la Pro Vigezzo. Noto anche il suo impegno nella vita amministrativa del paese, con l'allora sindaco Albino Barazzetti. Ma Fantoni è stato anche per molti anni segretario della Cooperativa di Malesco.

Con Albertino se ne va un vigezzino doc, che credeva nei valori della famiglia e del lavoro, che ha svolto fino all'ultimo. E nell'amicizia. Lascia le figlie Sonia e Barbara e la sorella Irma, con le rispettive famiglie.