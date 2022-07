Libri in Cammino in Val Grande

La Val Grande, con il suo Parco Nazionale e dal 2020 Parco Letterario Nino Chiovini, stimola da quasi mezzo secolo scrittori, giornalisti e amanti della montagna: le testimonianze raccolte e il fascino della natura selvaggia si sono così tradotti in parole affiancate spesso da immagini d'epoca o da fotografie attuali in grado di rappresentare al meglio l'anima unica di questi luoghi. Negli anni sono nati volumi che aiutano a comprendere, ricordare, conoscere, e apprezzare le caratteristiche di questa terra speciale.

Per valorizzare ancora di più questo patrimonio culturale, l'Ente Parco Nazionale Val Grande organizza le escursioni letterarie di "Libri in cammino", come parte integrante del progetto "Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola" sostenuto dalla Fondazione Cariplo tramite il bando "Per il libro e la Lettura".

Autori come Nino Chiovini, Andrea Primatesta, Crosa Lenz e Erminio Ferrari sono solo alcuni di quelli selezionati per questi viaggi nelle parole e nei territori, per un’esperienza che mira a vivere e comprendere spazi che attraverso il tempo sono mutati e che difficilmente vengono decifrati dal visitatore solitario.

È un mondo lontano nel tempo, più degli anni che sono passati, quello che, per esempio, ci ha raccontato l’autore Andrea Primatesta. In una nuova edizione ampliata del suo “La Val Grande di ieri”, si scoprono un tesoro di aneddoti che ci riportano a un mondo duro e concreto ma allo stesso tempo affascinante, per lo stretto legame che aveva con la natura e per le straordinarie capacità di donne e uomini che vivevano le montagne. Il lavoro dell’alpigiano nel secolo scorso, sebbene considerato dalla società di minor valore rispetto a quello in fabbrica, era un mestiere ecclettico, fatto da persone che dovevano saper fare tutto per sopravvivere. Alpigiani e la loro vita raccontati anche da Crosa Lenz ne il suo “Alpeggi delle Alpi”, dove si sottolineano i "valori buoni" che quel mondo perduto oggi può trasmettere: la nobiltà della fatica, l'impegno comune per raggiungere una meta, una solidarietà vissuta, l'equilibrio con l'ambiente naturale.

Un mondo che effettivamente non c'è più, ma è anche un mondo che in Val Grande si è cristallizzato nei resti che è possibile ritrovare lungo il cammino, con chi sa raccontare e farti vedere con occhi nuovi la vita dei nostri antenati nelle Terre di Mezzo perché solo la conoscenza e la comprensione può portare a nuovi modi di protezione e al contempo di fruizione del territorio.

Nelle prossime escursioni si parlerà di donne speciali (“Guglielmina all’Ape Serena”), della montagna non un fondale o quinta di un palco teatrale, ma come protagonista e personaggio principale partecipe delle fatiche, dei progetti, dei drammi e delle speranze (“Valzer per un amico”), dell'avventura di un partigiano, ferito, in fuga verso la salvezza (“La Volpe”), di come riscoprire un mondo a piedi (“L’auto fa malinconia”) e di come sui sentieri, anche se oggi seguiti dagli escursionisti seguendone il tracciato sulle mappe, si rischi di perdere il significato di oggetti e artefatti, materiali e culturali, che identificano il territorio e lo rendono riconoscibile (“I sentieri ritrovati”).



I prossimi appuntamenti di Libri in cammino:

10 luglio: Oscar Lux, Guglielmina dell’Alpe Serena – Escursione Curt - Curpic - La Colla

24 luglio: Erminio Ferrari, Valzer per un amico – Escursione Passo Folungo - Monte Zeda

7 agosto: Nino Chiovini, La Volpe – Escursione Intragna - Piancavallone

25 settembre: Annibale Bocchiola, L’auto fa malinconia – Escursione Alpe Busarasca

9 ottobre: Marco Nifantani, I sentieri ritrovati – Escursione Aurano – Scareno



Le escursioni sono gratuite, è però obbligatoria la prenotazione, almeno 4 giorni prima dell’evento, attraverso la pagina:

http://www.parcovalgrande.it/librincammino.php



Federico Chiodaroli

Divulgatore e Guida Ambientale Escursionistica