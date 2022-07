Hill Music Festival: musica cibo e birra alla Collinetta dello Sport di Villadossola

“Un evento per ricominciare a muovere le acque dopo due anni di stop, finalizzato a riunire un gruppo villadossolese che aveva avuto parecchio successo con le proprie iniziative negli anni scorsi. Parte con queste premesse l’Hill Music Festival, evento organizzato da Le Faine alla Collinetta dello Sport di Villadossola, in programma sabato sera.

“Sarà un evento dedicato alla musica, al cibo e alla buona birra” spiegano gli organizzatori. L’apertura è prevista per le 16. Sul palco si alterneranno vari artisti: Elisa Bee, Lamento, Leslie Lello, Vaeero, I bellissimi dischi di Ornavasso e Stephen Purple. Ci sarà la possibilità di gustare birra artigianale, e sarà presente un punto di ristoro. “Un evento che ci riporta alla Collinetta -concludono gli organizzatori-. Sarà l’occasione per ricominciare da dove eravamo rimasti, con una festa proprio in questo luogo simbolo di Villadossola”.