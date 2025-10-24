La Fanfara Alpina Ossolana festeggia 50 anni

Si rinnova sabato 25 ottobre l’appuntamento con il ritrovo annuale della Fanfara Alpina Ossolana, un evento che da decenni riunisce musicanti e simpatizzanti provenienti da tutte le vallate ossolane. La manifestazione, organizzata ogni anno nell’ultimo sabato di ottobre a rotazione tra i diversi territori di provenienza dei componenti, torna per l’edizione 2025 nella città di Domodossola, dove la Fanfara ha la propria sede nella Casa dell’Alpino Ossolano. Una scelta dal forte valore simbolico, che coincide con il 50° anniversario di fondazione del sodalizio.
Il programma prevede il ritrovo alle 15.30 presso la sede sezionale di via Spezia, da dove partirà il corteo diretto alla Casa di Riposo di via Romita per un omaggio musicale agli ospiti. A seguire, in piazza Mercato, la Fanfara si esibirà in alcuni brani e in un breve carosello. Alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa in memoria dei musicanti “andati avanti”. La giornata si concluderà con la cena conviviale al ristorante La Diligenza di Domodossola, accompagnata dalle note del Duo Arcobaleno.
I componenti della Fanfara invitano tutti a partecipare a questo momento di festa, che anticipa il grande concerto celebrativo in programma sabato 13 dicembre al Teatro La Fabbrica di Villadossola, evento conclusivo delle manifestazioni per i 50 anni di storia della Fanfara Alpina Ossolana.