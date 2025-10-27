 / Eventi

Eventi | 27 ottobre 2025, 08:30

Halloween al Museo di Malesco: un viaggio alle origini della festa tra storia, simboli e cultura celtica

Venerdì 31 ottobre alle 18 la professoressa Anna Viola guiderà il pubblico del Museo Archeologico della Pietra Ollare alla scoperta del significato autentico di Samhain, la notte che segna il confine tra luce e oscurità

Halloween al Museo di Malesco: un viaggio alle origini della festa tra storia, simboli e cultura celtica

Un Halloween diverso dal solito, fatto non di zucche e travestimenti ma di conoscenza e riscoperta delle radici più antiche di una delle festività più diffuse al mondo. È quello proposto dal Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco, che venerdì 31 ottobre alle ore 18 ospiterà l’incontro “Le radici di Halloween – Analisi storica e culturale di una festa di tradizione celtica”.

Relatrice dell’appuntamento sarà la professoressa Anna Viola, che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso i secoli per svelare l’origine e l’evoluzione di Halloween, dalle sue radici nel mondo celtico fino alle forme contemporanee della celebrazione. Un percorso che intreccia mito, religione e antropologia, offrendo nuove chiavi di lettura di una festa spesso banalizzata ma ricca di significati simbolici.

"Samhain non è una semplice tradizione popolare, ma un rituale di passaggio che racconta la relazione profonda dell’uomo con il tempo, la natura e la memoria", spiega la professoressa Viola. "Conoscerne le origini significa comprendere meglio come le antiche culture percepivano il ciclo della vita e della rinascita".

Samhain, la ricorrenza da cui trae origine Halloween, segnava infatti per i Celti la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno, un momento di confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra luce e oscurità.

Con questa iniziativa, il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco conferma la propria vocazione a promuovere eventi culturali e divulgativi capaci di unire ricerca storica, identità territoriale e riflessione collettiva, offrendo al pubblico un’occasione per guardare a una festa antichissima con occhi nuovi.

comunicato stampa a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore