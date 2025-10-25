Domodossola in festa per i 50 anni della Fanfara Alpina Ossolana FOTO E VIDEO

È stato un pomeriggio di festa quello di oggi, sabato 25 ottobre, nelle vie del centro di Domodossola. Tanta gente si è riunita nelle vie della città e in piazza Mercato per celebrare la Fanfara Alpina Ossolana, in un evento annuale che nel 2025 assume un significato ancora più importante: il 50° anniversario dalla fondazione.

I festeggiamenti hanno preso il via nella sede della Fanfara, in via Spezia, da dove il gruppo è partito per una sfilata per le vie della città. Prima tappa in largo Madonna della Neve, dove gli alpini, insieme al sindaco Lucio Pizzi, hanno deposto un omaggio floreale al monumento ai caduti.

La sfilata è poi ripartita da via Rosmini per raggiungere la casa di riposo di via Romita: qui la prima esibizione della fanfara, con un omaggio musicale agli ospiti della struttura. Il corteo è poi ripartito alla volta di piazza Mercato, dove ad attenderlo c’era un folto pubblico che ha assistito al concerto della fanfara, concluso con il tradizionale carosello.

Il pomeriggio di festa si è poi concluso, alle 18.00, con la messa e a seguire con una cena conviviale al ristorante La Diligenza.