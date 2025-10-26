 / Eventi

Eventi | 26 ottobre 2025, 17:00

Tanta gente in piazza per la Festa d'Autunno FOTO

Il centro di Domodossola gremito per una giornata all'insegna dei sapori e delle tradizioni

Sono state centinaia le persone che nella giornata di oggi, domenica 26 ottobre, si sono riunite in piazza Mercato a Domodossola per la Festa d’Autunno. L’evento, promosso dall’associazione culturale Oscella Felix con il patrocinio del comune, ha portato in centro città i sapori e i colori dell’autunno, ma anche la tradizione enogastronomica del territorio.

La giornata si è aperta infatti con il banchetto delle torte e, a pranzo, è stata servita la tradizionale polenta con spezzatino, salamini e gorgonzola. Nel pomeriggio, merenda per tutti a base di stinchett vigezzini e castagne, con giochi e divertimento per tutte le età, oltre alla musica dal vivo. La piazza era gremita, con i tavoli allestiti per il pranzo e la merenda e le bancarelle con prodotti tipici a chilometro zero.

l.b.

