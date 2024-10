Sicurezza stradale, campagna europea "Focus on the road": in Piemonte e Valle d'Aosta 1.334 infrazioni accertate

Dal 7 al 13 ottobre 2024 si è svolta anche in Italia la campagna europea di sicurezza stradale "Focus on the road", promossa dal network Roadpol, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee nata sotto l’egida dell'Unione Europea. L'iniziativa ha coinvolto quasi tutti i Paesi Membri, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti stradali e delle vittime della strada attraverso operazioni congiunte e campagne tematiche mirate.

In Piemonte e Valle d'Aosta, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli per verificare l’utilizzo corretto di telefoni cellulari, smartphone e cuffie sonore durante la guida, considerati tra i principali fattori di distrazione, nonché il rispetto dei dispositivi di ritenuta, come cinture di sicurezza e seggiolini per bambini. L’obiettivo è stato ridurre il rischio di incidenti stradali, migliorando la sicurezza sulle strade.

I risultati della campagna sono significativi: su 3393 veicoli controllati, sono state accertate 1334 infrazioni al Codice della Strada, con un totale di 2160 punti patente decurtati. Inoltre, ben 78 patenti sono state ritirate nel corso degli oltre 800 posti di controllo organizzati dal Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

La Polizia di Stato continua a impegnarsi con determinazione per contrastare i comportamenti pericolosi alla guida e ridurre il fenomeno degli incidenti stradali, salvaguardando la sicurezza di tutti gli utenti della strada.