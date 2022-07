Tanta gente alla prima serata dei Giovedì d'Estate FOTO

Il centro domese è tornato ad animarsi con i Giovedì d'Estate. Dopo lo stop deciso la scorsa settimana per le avverse previsioni meteo, ieri sera le piazze del Borgo della Cultura hanno accolto centinaia di persone per l'evento fatto di musica e spettacoli organizzati dall'amministrazione comunale.

Piazza Chiossi ‘ha ospitato tantissimi bambini che hanno potuto assistere allo spettacolo 'La Baracca dei Burattini’ , in piazza Rovereto la musica della ‘Soulful Band’ , mentre in piazza Mercato tutti ad ammirare le acrobazie e i numeri di giocoleria del ‘Led show con Squilibrio’. Appuntamento nelle stesse piazze giovedì prossimo per un'altra serata all'insegna del divertimento.