A Ceppo Morelli un weekend all'insegna della pittura

Fine settimana di pittura en plein air e mostra a Ceppo Morelli. L'iniziativa è promossa dall’Associazione Artistica Alfa 3A di Gallarate, frequentatrice della valle Anzasca.

Sabato gli artisti saranno impegnati in una giornata all'aria aperta per ritrarre dal vero gli scorci più suggestivi del paese. Domenica 10 le opere saranno esposte al mattino della domenica sotto i portici della chiesa parrocchiale. Al pomeriggio ci sarà un laboratorio per bambini e ragazzi. Alle 16.30 l'iniziativa si concluderà con l’asta benefica dei quadri a sostegno del paese. La speranza dell'associazione artistica è di fare diventare l'evento un appuntamento ricorrente.