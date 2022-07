Si terrà oggi, sabato 9 luglio, alle 16 l’inaugurazione della panchina gigante a Cheggio in valle Antrona.

Tra il rifugio Cai Novara e il Ristorante Alpino si trova un sentiero ben segnalato con l’indicazione “Panchina Gigante” che in meno di 5 minuti di cammino porta all’installazione.

“Un lavoro straordinario – scrivono gli organizzatori - effettuato in questi mesi e da poco ultimato, non sveliamo per ora i dettagli su a chi sarà intitolata e da chi è stata realizzata”