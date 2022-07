Sta meglio la ciclista investita domenica nella galleria delle 'Casse'

‘’Ci fosse stata la vecchia statale aperta non sarebbe successo’’. È il commento dei ciclisti dopo l’incidente successo domenica a Simona Pelgantini, conosciuta a Domodossola dove ha uno studio di commercialista, ex assessore della precedente giunta Pizzi.

È lei la donna urtata da un’auto all’interno della galleria delle Casse, che ha visto poi l’intervento dell’eliambulanza.

Una brutta avventura per Pelgantini, che rilancia l’attuale polemica dell’associazione Fiab Vco e del sindaco di Formazza, Bruna Papa, che chiedono a gran voce che Anas si faccia carico della promessa mai mantenuta: riaprire la vecchia statale della Casse proprio per evitare che i ciclisti rischino percorrendo la lunga galleria che sale a Formazza. Con la burocrazia di Anas che sembra solo allungare i tempi di intervento.

‘’Non ricordo più nulla’’ racconta Simona Pelgantini. L’ex assessore stava percorrendo in bici la strada che in galleria scende da Fondovalle alle Gole delle Casse. Con lei, 200 metri più avanti, c’era il marito.

‘’Ricordo solo il cartello che diceva che mancavano 800 metri alla fine del tunnel. Poi non ricordo nulla, né dell’impatto, né della prima ambulanza che mi ha portato all’elicottero e ho un vago ricordo dell’elicottero che mi ha portato in ospedale a Novara’’.

L’impatto con l’auto ha causato diverse ferite alla donna, tra cui un forte trauma cranico.

‘’Andavo piano, avevo le luci sulla bici, il k-way catarifrangente, tutto quanto era necessario per la sicurezza - racconta - . E’ una galleria pericolosa per i ciclisti, soprattutto perché le auto in discesa hanno una certa velocità. È naturale che vada riaperta la vecchia statale’’.