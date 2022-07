Siccità, sospesa l'erogazione dell'acqua di notte in diversi comuni

Erogazione sospesa a Cannero dalle 0,30 alle 5 del mattino successivo fino a lunedì 18. L’ha disposto, con una ordinanza, il sindaco Federico Carmine. “Successivamente all’esecuzione della manovra di chiusura – avverte – verrà valutata da Acqua Novara Vco la situazione e l’eventualità di procedere a nuove sospensioni dell’erogazione".



Acqua Novara Vco ha sospeso l’erogazione dalle 23 alle 6,30 anche a Cambiasca, Vignone, Bieno e Santino (San Bernardino Verbano). A Vignone solo fino a domattina (domenica), A San Bernardino Verbano fino a lunedì. Interruzioni dell’acqua potabile fino alle 6,30 di domani anche a Piedimulera e Massiola. Fino a lunedì a Vogogna e Miasino.



Situazione critica a Cannobio dove la sospensione notturna non è ancora scattata ma Acqua Novara Vco avverte che la città, da ieri (venerdì) è classificata in zona gialla e se i consumi si manterranno alti rischia il passaggio in zona rossa.