Macugnaga, corsi di alpinismo, al cospetto della parete Est

In luglio la 46a edizione, organizzata dal “Club dei 4000” in collaborazione con la Sez. CAI Macugnaga., Cinque giorni d’intensa attività alpinistica, con lo scopo di avvicinarsi, in completa sicurezza, al mondo della montagna.

Base del corso il rifugio Oberto Maroli al Monte Moro, e da lì, tutta una serie di escursioni di alta quota, ascensioni e lezioni pratico - teoriche riguardanti l’utilizzo dell’attrezzatura da montagna, meteorologia e comportamento nell’ambiente di alta montagna.

ll’inizio del mese di agosto, un altro corso, sempre organizzato dalla locale sezione CAI, si terrà un ulteriore corso per giovani alpinisti. Un’esperienza unica di avvicinamento alla montagna e all’alpinismo per giovani dagli 8 ai 13 anni. Info presso IAT e CAI Macugnaga.