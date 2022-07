Ciclismo. Maffei terzo al trofeo Coop

Ottimo terzo posto per Lucas Mirko Maffei al 12° Trofeo Coop, 11° Medaglia d’oro Raimondo Andreani, gara ciclistica sui 40,8 chilometri di distanza in Valmorea (Como), vinta da Cesare Castellani (Cicli Fiorini). In quaranta al via della gara ciclistica per Esordienti primo anno, che ha visto il portacolori ossolano conquistare il terzo posto con lo stesso tempo del vincitore, mentre dietro il Pedale piazzava Davide Fighetti al 6° e Edoardo Ietta al 9°.

Il fine settimana ciclistico ha visto anche il 2°posto per Sergio Globo e il 4° di Marta Elisabeth Longo Borghini al Trofeo Tau Service in Lombardia, il 9° di Eric Venturini alla 65° edizione del Valle Celio per allievi