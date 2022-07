L'associazione Cultura e Tradizione organizza un incontro all'insegna della geopolitica. Si parlerà della crisi ucraina e dello scontro tra due visioni del mondo. Interverranno Maurizio Maurelli, scrittore, editore; Rainaldo Graziani, esperto di Geopolitica.

L’appuntamento è per mercoledì 20 luglio ore 21:15 alla Società Operaia di Verbania in Via De Bonis, 36. Lo organizza l’Associazione culturale Cultura e Tradizione