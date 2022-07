Prosegue nel migliore dei modi il Vallemaggia Magic Blues

Non poteva iniziare meglio la 20° edizione del Vallemaggia Magic Blues. Tre serate perfette sotto tutti i punti di vista: musica di grande qualità, tempo splendido e cornice di pubblico entusiasta e in numero sorprendente.

Come spiega l'organizzazione:

Finalmente anche la European Blues Night, alla 4° edizione, ha avuto il pubblico che si merita. Dopo Brontallo e Moghegno è il momento delle “grandi” piazze. Questa settimana tocca a Cevio, che proporrà due serate sicuramente indimenticabili. Mercoledì 20 luglio alle 21.00 presenta in apertura Cek Franceschetti, un amico che ha calcato il palco del Vallemaggia Magic varie volte. Per l’occasione lo ascolteremo con il suo nuovo progetto: Cek Franceschetti & The Stompers. Personaggio unico all’interno del circuito blues, Andrea “Cek” Franceschetti vi bazzica sin dai primi anni ‘90 e ha continuato a sfornare interessanti dischi a suo nome ed a collaborare con molti altri musicisti, tra i quali Louisiana Red e Elizabeth Lee & Kozmic Mojo. Chitarrista, cantante e autore ha diviso il palco con tanti artisti quali la Treves Blues Band, Dr John, Kenny Neal, John Mooney, Eric Sardinas, Alvin Youngblood Hart e i Nine Below Zero. Dal 2004 al 2007 ha suonato con il bluesman americano Louisiana Red: “Red era il Blues in persona e suonare con lui era un’esperienza nuova. Partiva senza scaletta e noi lo accompagnavamo, facendoci ispirare dalle sue storie e dalla sua inesauribile energia”. L’ultimo album, Sarneghera Stomp, ha convinto Cek a formare un nuovo quartetto, Cek Franceschetti & the Stompers, per poter condividere le sue canzoni con altri musicisti e godere della coralità che si crea.

Spazio in seguito ad uno degli artisti più titolati nell’arena del blues contemporaneo, Mike Zito, vero amico del Vallemaggia Magic Blues. Vi ha partecipato quattro volte e ad ogni esibizione ha saputo incantare la platea. Negli anni 2012 e 2013 è arrivato in Valle con il supergruppo della Royal Southern Brotherhood, nel 2015 con la sua band di allora The Wheel e nel 2018 con la Blues Caravan, assieme a Bernard Allison e Vanja Sky. Si presenterà con la sua nuova granitica band. Siamo certi che sarà una delle vette di questo XX°. Quasi pleonastico ripetersi: possiede tutto il campionario del musicista fuoriclasse: voce unica, riconoscibile all'istante, scrittura di alto livello, presenza scenica notevole e chitarrista tecnicamente ineccepibile, di grande fantasia e classe. Con il suo nuovo gruppo vira decisamente verso un sound più duro rispetto al recente passato, intriso com'è di Texas Blues, Southern Rock e Funk. Vincitore nel 2009 del Blues Music Award per lo splendido brano "Pearl river" e artista Blues-rock dell’anno 2018, ha di recente pubblicato uno stupendo disco live Blues for the Southside, schizzando al primo posto della classifica, come fu il caso per altri lavora quali Make Blues not war e First class life. È l’ultimo di una lunga lista, dove quasi ogni album presenta un sound diverso, ora più rock, ora più blues, mantenendo in ogni modo sempre altissimo il livello delle sue composizioni.

Alla seconda serata di Cevio, giovedì 21 luglio sempre alle 21.00, non potevano mancare i “nostri” Max Dega e Angelo “Leadbelly” Rossi, che nelle loro precedenti esibizioni hanno sempre espresso un blues di buona fattura. Nel piccolo grande mondo del blues ticinese, Max Dega, finalista della Swiss Blues Challenge 2013, è da un bel po' di tempo un assoluto punto di riferimento: come chitarrista di valore, come leader delle sue band succedutesi negli anni e come apprezzato "session man". La capacità di passare dalla chitarra elettrica a quella acustica senza scompensi, fanno di Max Dega un chitarrista versatile, capace di reggere un concerto sia acustico che elettrico. Ad accompagnarlo Angelo “Leadbelly” Rossi. È una grande responsabilità per un musicista portare il soprannome di un grande bluesman del passato e diventarne un erede del patrimonio musicale. La scelta non è casuale, Angelo nel suo essere musicista di blues, ha stati d’animo molto vicini al suo mentore, proponendo una musicalità versatile che pesca anche nella tradizione acustica bianca, unita a doti di intrattenitore, divertente ed ironico; sa concentrarsi sul drammatico ed evocativo blues del Delta, sa esternare l’emozionante espressività sacra del Gospel. Il tutto grazie ad un canto che gli permette di passare da toni aspri e lamentosi, a quelli più dolci. Fondamentali per la sua crescita sono stati anche la lunga collaborazione con il grande bluesman nero americano Larry Johnson e i frequenti viaggi nel Mississippi, durante i quali è venuto a contatto con un blues più marcato ed immediato.

Altra star che non poteva mancare, il grande Popa Chubby, che nelle sue precedenti apparizioni (Cevio 2005 e Maggia 2011) ha lasciato un segno indelebile in valle con i suoi splenditi concerti, sicuramente tra i migliori della nostra storia. Per gli amanti del Blues e del Rock sanguigno ed istintivo che colpisce dritto al cuore, non c’è formula migliore di una voce sporca e grintosa, e di una Fender Stratocaster affilata e swingante come quelle di Popa Chubby, uno degli artisti più rappresentativi e carismatici del blues mondiale, capace di innovarne il linguaggio e di contaminarlo con i generi più moderni. L’alchimia musicale di Popa Chubby si è evoluta durante i suoi primi anni abbracciano diversi stili che vanno dal blues al soul, dal rhythm & blues al rock, al jazz al funk e al rap, riflettendo l’atmosfera musicale multietnica di New York. Secondo Popa “Il blues a New York è una cruda musica urbana che ti colpisce direttamente in faccia. È la personificazione dell’onestà e della realtà, che non mente e non ha pretese”. Popa è cresciuto nel quartiere newyorkese di Queens. Dopo un periodo meno interessante oggi è tornato ai suoi massimi splendori. I suoi ultimi lavori It’s a mighty hard road, Tinfoil hat ed Emotional gangster sono la conferma di una ritrovata verve, una garanzia per il concerto a Cevio. Non mancate, sennò non potrete raccontarlo ai posteri!





(Foto Vallemaggia Magic Blues/steineggerpix)