In consiglio il regolamento sulla 'convivenza'' nel centro storico

Approda mercoledì in consiglio comunale a Domodossola il regolamento per la convivenza tra residenti e pubblici esercizi nel Borgo della cultura.

Un regolamento atteso dopo che in passato la ‘movida’ notturna aveva creato problemi. Oggi alcuni residenti del centro città dicono che le cose sono in parte migliorate, altri che invece i problemi restano.

L’amministrazione Pizzi ha voluto però mettere nero su bianco per una convivenza civile tra chi si diverte, chi abita in centro e i titolari di attività commerciali.

Il consiglio comunale dovrà dunque discutere a approvare questo documento che regolamenterà la vita delle attività commerciali e lo svago.

Una ‘carta’ ,dunque, per prevenire, controllare e ridurre gli effetti negativi della movida, in particolare nel centro di Domodossola. Con una mappatura del territorio che sarà soggetto a misure di prevenzione e controllo, il tutto col coinvolgimento di residenti e titolari di bar. Che hanno dato la massima collaborazione per arrivare a questa soluzione.