Matteo Salvini alla Lega Fest di Domo

Il segretario Matteo Salvini parteciperà alla festa della Lega Vco. Alle 20.30 di sabato 23 luglio, nella sua prima uscita ufficiale post crisi governo Draghi, alla festa già in corso alla Prateria di Domo è annunciato l’arrivo del numero uno della Lega, Matteo Salvini. Un momento di confronto attesissimo, quello in programma in Ossola, alla luce degli ultimi avvenimenti politici e delle ormai imminenti prossime elezioni. Soddisfazione al riguardo viene manifestata dal commissario provinciale della Lega, Alberto Preion i , che in queste ore che precedono l’appuntamento sta affinando la macchina organizzativa e che presenzierà al dibattito insieme a tutti gli altri esponenti del partito a livello provinciale.

“Lega Fest 2022” parte venerdì 22 nell’area in via alla Polveriera, in regione Nosere. Si tratta di un evento che, Salvini a parte, è molto atteso da tutto il territorio: due giorni di appuntamento organizzati dalla Lega Salvini Vco, un momento di festa e di riflessione per tutta la comunità locale. Ogni giorno, lo ricordiamo, bar, griglia, polenta e trippa e, a partire dalle 17.30 in avanti, cena e musica dal vivo. Si rinnova così il tradizionale appuntamento estivo per i militanti del partito di Salvini – ma l’evento domese è aperto a tutti – che avranno modo non soltanto di riunirsi per fare festa all’aria aperta, ma anche di confrontarsi e ascoltare le proposte politiche.