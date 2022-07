Il 28 luglio si festeggia il compleanno del Crodino

Sarà celebrato giovedì 28 luglio il compleanno del “Crodino”, che in quello stesso giorno di 57 anni fa ha iniziato ad essere imbottigliato nello stabilimento della Crodo.

L'idea dei festeggiamenti è nata dalla proposta del consiglio direttivo del Centro Studi Ginocchi, in occasione della ricorrenza dei 120 anni della nascita di Piero Ginocchi, il compleanno è stato poi istituito con delibera del consiglio comunale n. 35/2021. La ricorrenza sarà festeggiata in questa data tutti gli anni. La scelta non è casuale, come risulta dalla documentazione degli archivi del Centro Studi, il 28 luglio 1965 ha avuto inizio la produzione dell’analcolico biondo più famoso d’Italia. Sono state ben 53.855 le bottiglie prodotte in una sola giornata.

“Essendo il primo anno dell’iniziativa, l’intento è stato quello di coinvolgere gli esercizi pubblici, commerciali e artigianali del paese con un’offerta mirata sull’aperitivo biondo”, spiegano il sindaco Ermanno Savoia ed il presidente del Centro Studi Piero Ginocchi Marco Mantovani.

“Naturalmente è stata interessata la Campari, detentrice del marchio Crodino®, che prontamente si è resa disponibile alla collaborazione -precisa il sindaco-. Questa manifestazione vuole ricordare che il Crodino è nato sul nostro territorio Comunale, circa il 30% della produzione rimane per ora a Crodo, non sappiamo se le cose in futuro cambieranno. Come ho già sottolineato più volte, noi crediamo che l’acqua di Crodo sia parte fondamentale della ricetta del Crodino. Nelle pubblicità storiche veniva esplicitamente menzionato l’utilizzo dell’acqua Crodo Lisiel, per la produzione dell’analcolico biondo. L’amministrazione si sta impegnando su più fronti per fare in modo che un pezzo di storia importante del nostro Comune non venga cancellato”.

Per il prossimo anno è in programma una manifestazione culturale incentrata sulla mostra di Erberto Carboni designer grafico, cartellonista ed illustratore, il quale ha realizzato diverse pubblicità per le società Terme di Crodo Spa e Campari. “Questa mostra -così Mantoovani- permetterà una collaborazione tra Crodo e Parma, la città natale di Piero Ginocchi”.