Fiamme nei boschi del Vco dopo i fulmini della scorsa notte

Sono da imputarsi verosimilmente ai fulmini le cause degli incendi di bosco che da questa mattina sabato 23 luglio stanno impegnando i Vigili del Fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola in aree boschive e prati a sterpaglie sulle creste delle montagne della provincia. Questa mattina una squadra con un modulo antincendio è riuscita a contenere le fiamme sviluppatesi a seguito di un fulmine che aveva colpito un grosso abete di una pineta facente parte del vivaio della forestale all’Alpe Pala nel comune di Miazzina.

In Valle Strona a Campello Monti un piccolo fronte di fuoco in cresta, in una zona impervia è stato sorvegliato e si è estinto naturalmente, mentre sopra il paese di Sambughetto nel comune di Valstrona, in questo momento stanno operando squadre dei vigili del fuoco volontari di Omegna per estinguere un fronte di fuoco attivo. Sul posto il DOS regionale (Direttore Operazioni di Spegnimento).

L’elicottero regionale è stato anche impegnato questo pomeriggio, effettuando una dozzina di lanci di acqua, in Valle Anzasca in una zona impervia di difficile accesso sulla sommità delle vette intorno a Macugnaga per estinguere un fronte che tutt’ora è in bonifica e in sorveglianza attiva da parte dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Macugnaga.