Domenica 24 luglio 2022 ritorna presso l'Area Sportiva di Baceno il Nadioli Day. La 14ma edizione della giornata sportiva e di amicizia in ricordo di Nadia Francioli è organizzata dagli Amici di Nadia in collaborazione con i gestori degli impianti sportivi e la Pro Loco di Baceno. Il programma prevede il torneo di Beach volley 3x3 misto. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto in beneficenza.