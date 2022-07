Si terranno domani, mercoledì 27 giugno, alle 14 e 30, i funerali di Flavio Moretti, 57 anni, deceduto per un malore lunedì mattina in piazza della Repubblica a Villadossola. L’uomo si era sentito male mentre era sul marciapiede che costeggia via Vittoni e piazza della repubblica. Vani i soccorsi.

Flavio Moretti abitava da sempre a Villadossola, dove ancora risiede la mamma Rita.