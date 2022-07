A Domobianca365 una giornata da favola con Mago Merlino e la Fata dell’Acqua

Si svolgerà presso il laghetto di Casalavera a Domobianca365 sabato 30 luglio la grande festa dedicata alla famiglia organizzata da Domobianca365 e Grotta di Babbo Natale.

Alle 9.30 sarà aperta la seggiovia che dall’Alpe Lusentino porta al laghetto artificiale, all’arrivo i visitatori saranno accolti dal Mago Merlino che sfiderà gli avventori ad estrarre la spada dalla roccia mentre la Fata dell’Acqua incanterà con l’ ‘Specchio delle Fate’.

Natura, arte e scienza si fondono con l’installazione ‘Musica degli alberi’, un sistema di sensori che permette di trasformare in suono gli impulsi delle piante che interagiscono con l’ambiente circostante dando la possibilità ascoltare la musica prodotta dagli alberi.

Dalle 11.30 alle 15 lo spettacolo di falconeria dove grandi e piccini potranno approcciarsi al mondo dei rapaci e ammirarne il volo libero.

Chi lo desidera potrà pranzare presso lo Ski Bar dove sarà proposto un menù a base di polenta di Beura, in alternativa si potrà usufruire degli altri ristoranti di Domobianca con uno sconto del 20% oppure organizzarsi per conto proprio con un bel pic-nick con pranzo al sacco.

Saranno a disposizione delle famiglie i giochi, con il gonfiabile a tema alpino, la parete di arrampicata per i bambini, la nuova pedana elastica, altalene e giochi anche per i più piccoli, mentre i genitori potranno usufruire delle aree relax e dei punti ristoro.

La quota di partecipazione è fissata a 16.50 euro per gli adulti e 14.50 euro per i minori di 14 anni, per i minori di 4 anni gratis, la quota comprende la seggiovia e le attività di falconeria.

L’opzione con il pranzo allo Ski Bar è di 28.50 euro per gli adulti e 23.50 euro per i minori di 14 anni.

Gli amanti del campeggio potranno pernottare in tenda nel grande prato a lato della seggiovia. A disposizione bagno con doccia, barbecue.

È disponibile anche un posteggio per i camper a 100 metri dall'alpeggio, illuminato e con fontana d'acqua (senza pozzetto di scarico). Chi vorrà venire in tenda o camper deve segnalarlo nel formulario di prenotazione.

Per poter partecipare è necessario prenotarsi sul sito https://www.grottadibabbonatale.it/it/eventi-lusentino, per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@grottadibabbonatale.it oppure telefonare al numero 0323 497349.

INFO:

ORARI DELLA GIORNATA

Apertura impianti (per seggiovie) dalle 9:30 alle 17:00

Orari animazione dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30

Alle 11:30 e alle 15:00 presso il laghetto artificiale di Casalavera esibizione di falconeria.



Nel biglietto è compreso:



- corsa di A/R delle 2 seggiovie che da Lusentino portano all'Alpe Casalavera (dove c'è Mago Merlino e il rifugio per il pranzo)

- incontro, pozioni magiche e spada nella roccia con Mago Merlino all'Alpe Casalvera

- pranzo al rifugio (a scelta menù salsiccia, menù formaggio o menù bimbo) - il pranzo è compreso solamente nel biglietto CON PRANZO.

- incontro con la Fata dell'Acqua allo Specchio delle Fate (il lago artificiale di Casalavera che si raggiunge scendendo per 10 minuti a piedi dall'arrivo della seggiovia) con incantesimi e bolle giganti

- musica degli alberi, con speciali sensori che captare le variazioni elettriche degli alberi, che interagiscono con l'ambiente e le persone, trasformandole poi in note musicali (l'esperienza si svolge nei pressi del laghetto).

- Spettacolo di falconeria (ore 11:30 e 15:00) - NUOVO!





All'Alpe Lusentino potrai trovare anche spazi gioco gratuti e percorsi per passeggiate e relax e -non compresi nel prezzo - attività di noleggio di biciclette con mini-pista per bambini e parco avventura.

Nel biglietto CON PRANZO è compreso il pranzo al rifugio a scelta tra:



Polenta e salsiccia + crostata di mirtilli e acqua 500 cl

Polenta e formaggio+ crostata di mirtilli e acqua 500 cl.

Menù bimbi con pasta al pomodoro + + crostata di mirtilli e acqua 500 cl.





in OMAGGIO l'assicurazione per il rimborso dei biglietti se non puoi partecipare