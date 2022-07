La programmazione del Cinema Corso

Shark Bait

film diretto da James Nunn, racconta la storia di un gruppo di amici che, dopo aver trascorso la nottata una festa sulla spiaggia, decide di rubare alcune moto d'acqua. Mentre sono in mare aperto con i veicoli, a causa di un frontale tra le due moto, si ritrovano bloccati al largo.

Feriti e dispersi in mezzo al mare, il ragazzi inizieranno a essere braccati dagli squali che infestano quelle acque e dovranno lottare per loro sopravvivenza.

Regia: James Nunn

Genere: Thriller

Cast: Holly Earl, Jack Trueman, Catherine Hannay, Malachi Pullar-Latchman, Thomas Flynn, Manuel Cauchi

Durata: 87 min

Giovedì 20.30

Venerdì 20.30

Sabato 20.30

Domenica 20.30

Lunedì 20.30

Prosegue la rassegna dedicata a Batman con

Il cavaliere oscuro 27 Luglio 20.30

Il cavaliere oscuro il ritorno 28 - 29 Luglio 20.30

Batman v Superman: dawn of justice 30 - 31 Luglio 20.30

Justice League 20.30