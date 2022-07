Villadossola, Pd al lavoro per le elezioni amministrative 2023

Partito democratico al lavoro per le elezioni amministrative che si terranno a Villadossola nel 2023. La conferenza stampa per la presentazione della festa della Lucciola non ha consentito di scoprire le carte del Pd che deve trovare un candidato sindaco per ribaltare la sconfitta al voto del 2018, quando vinse la lista guidata dall’attuale sindaco Bruno Toscani. Che la prossima primavera dovrebbe essere riconfermato come candidato del gruppo di area di centrodestra.

Alla domanda se c’è già un nome sul candidato del Pd, Giuseppe Calandra, esponente del partito villadossolese, ha risposto: ‘’Stiamo lavorando e dialogando a 360 gradi ma al momento non ci sono novità’’ .