Tecnici al lavoro sulla linea Domodossola-Borgomanero

Tecnici e operai al lavoro sulla Domodossola-Borgomanero, per il rifacimento della linea ferroviaria. In questi giorni i passaggi a livello tra Domodossola e Villadossola sono chiusi per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria della tratta ferroviaria che infatti è chiusa al traffico sino al 28 agosto.

Rete Ferroviaria Italiana sta intervenendo col risanamento e il rinnovo della sede ferroviaria (binario e massicciata) e con l’installazione di nuovi deviatoi nelle stazioni di Villadossola e Pieve Vergonte ma anche alla manutenzione e sicurezza sia dei cavalcavia ferroviari sia della linea elettrica.