"Noi due...per sempre?", alla Soms una commedia sui rapporti di coppia

Venerdì 5 agosto alle ore 20.45 nello Spazio Contemporaneo della Società Operaia di Domodossola in via Teatro 1, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Noi due.... per sempre?", con Raffaella Gambuzzi e Mario Stelitano.

“In questo spettacolo -spiegano dalla Soms- i due protagonisti porteranno gli spettatori in quel mondo complesso che è il rapporto di coppia e per farlo useranno la meravigliosa arte dell'ironia. Una sorta di viaggio nel tempo tra pagine piene di divertimento, poesia e teatro di autori quali Paolo Stoppa e Rina Morelli, Lella Costa, Natalino Balasso, Stefano Benni. Il viaggio inizia con il re dell'ironia, Ettore Petrolini.

I posti sono limitati. È consigliata la prenotazione telefonando al n. 370.3345700

Ingresso ad offerta a favore dei progetti culturali della Soms di Domodossola.