Al Castello di Vogogna visite guidate in costume

Sabato 6 e domenica 7 agosto visite guidate in costume, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 l'Associazione Culturale Ossola Inferiore con i ragazzi della Consulta Giovanile, vi racconteranno la storia di Vogogna, troverete i ragazzi nei punti di maggior interesse, in vestiti storici e d'epoca.

In via Roma, nel centro storico, incontri e curiosità medievali con l’esperta in Dragologia Francesca d’Amato sabato 6 agosto alle 15 “Araldica viscontea: leggende e curiosità sullo stemma del Biscione”.

Domenica 7 agosto alle 15 il tema sarà “I draghi nei codici miniati: natura e fantasia”