Numeri da record per la festa degli alpini di Premia

Si è svolta sabato 30 e domenica 31 luglio con un grande riscontro di pubblico la tradizionale festa estiva del Gruppo alpini di Premia, organizzata in collaborazione con la Pro Loco del paese. La manifestazione ogni anno si tiene l’ultimo fine settimana di luglio, ma nel 2020 e 2021 è stata sospesa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

“Il ritorno alla convivialità, all’aggregazione sociale e al lavoro di gruppo è stato particolarmente sentito da tutti i volontari -spiega il segretario del Gruppo Alpini Premia Paolo Barbetta-, che hanno lavorato prima, durante e dopo la festa, per cercare di rendere questo evento il più piacevole possibile, offrendo il meglio dell’esperienza culinaria acquisita negli anni, organizzando eventi sportivi, spettacoli e vari intrattenimenti per tutte le età. Il tutto è stato svolto facendo trasparire ai partecipanti la rinnovata voglia di ripartire che ha animato le giornate, in ragione anche dello 'stop' forzato e del tradizionale spirito alpino che contraddistingue l’operato dei componenti dell’associazione”.

“La risposta della gente a questa manifestazione -sottolinea Barbetta- è stata davvero importante e nella sera di sabato si è avuto un afflusso di persone mai registrato nelle edizioni precedenti, toccando un record di presenze. Questo importante risultato ha ripagato gli sforzi e gli impegni profusi da tutti i volontari e sarà sicuramente motivo di stimolo per preparare l’organizzazione dell’evento il prossimo anno. Grazie a tutti! Faremo il possibile per rivederci nell’edizione 2023”.