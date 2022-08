Settimana clou per i 400 anni della Milizia Tradizionale di Bannio

È la settimana dei 400 anni della Milizia Tradizionale di Bannio, con i festeggiamenti che giungeranno al culmine venerdì 5 e domenica 7 agosto, rispettivamente la Festa della Madonna della Neve e la Festa della Milizia tradizionale di Bannio.

Per celebrare lo speciale anniversario, quest’anno il cerimoniale solenne verrà replicato eccezionalmente in entrambe le giornate. Insieme alla Milizia al gran completo con gli Ufficiali a cavallo, sarà possibile ammirare un drappello di divise storiche, quattro uniformi che ripropongono fedelmente le divise più antiche datate 1732 e 1751: approfondite ricerche hanno permesso di risalire a questo patrimonio prezioso, che negli anni ha subito modifiche, ma che oggi viene mostrato in tutto il suo splendore originario. Divise, finiture, armi e ciberne sono state realizzate da due sartorie specializzate di Milano, coronando un piccolo grande sogno dei miliziani, che da diverso tempo lavoravano a questo progetto di recupero. Saranno inoltre esposte le sette bandiere antiche originali, anch’esse restaurate e conservate con cura, che sfileranno portate da figuranti in alta uniforme antica di ordinanza.

Solo il 5 agosto sarà possibile assistere al momento intenso e significativo dell’Ascesa della Madonna verso il cielo della cupola, avvolta da una cascata di petali e canti antichi nell’aria. A donare una solennità ancor maggiore alle cerimonie del 5 e 7 agosto sarà la presenza di S.E. Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova.

Mercoledì 22 agosto un altro appuntamento molto sentito dai Banniesi: in una cerimonia intima e profonda, verrà rinnovato l’antico voto compiuto nel 1629: saranno riproposti gli antichi riti replicati da 400 anni e verrà recitata una nuova preghiera, composta da Don Fabrizio Cammelli, per accompagnare con sincera devozione questo momento di fede.

Atti finali di questo mese di festa, dal 24 al 28 agosto, sono i festeggiamenti patronali di San Bartolomeo, festa che in passato veniva vissuta con la stessa solennità delle celebrazioni di inizi agosto. Anche in questo evento sarà presente la storica Milizia di Bannio. Domenica 28 dalle ore 9.30 sarà possibile ammirare l’Adunata della Milizia, il prelievo della Bandiera e la Rivista del Maggiore. Alle ore 10.30 la S. Messa con la processione della statua di San Bartolomeo e salve d’Onore in piazza. Dalle 14.30 la seconda Adunata, alle 15.30 i vespri solenni con a seguire la processione e benedizione eucaristica, alle 16.30 l’ultima parata e salve d’onore.

Alle ore 21 la giornata di festa si concluderà con una serata danzante con Ketty e a seguire musica con Dj.

(Foto Susy Mezzanotte)

Programma agosto 2022

5 AGOSTO—Venerdì

Festa della Madonna della Neve

Santuario—Bannio Presiede S.E. Card. Angelo Bagnasco 5.30 e 6.30 h > S. Messa. 8.00 h > Prima Adunata della Milizia. Prelievo Bandiere e Rivista. 9.00 h > S. Messa Militare. Panegirico e discesa del Simulacro. Processione al Santuario. 10.30 h > S. Messa Solenne. 14.00 h > Seconda Adunata della Milizia. Prelievo Bandiere e Rivista. 14.30 h > Scoprimento della Lapide Commemorativa del Santuario. 15.00 h > Vespri solenni al Santuario. Processione di ritorno. Ascesa del Simulacro alla Cupola tra una pioggia di petali.

Piazza—Bannio 17.30 h > Parata e Salve d’Onore. 21.00 h > Serata musicale dal vivo con Libera Uscita (Ligabue Tribute Band). A seguire, DJ.

6 AGOSTO—Sabato

20.00 h / Santuario—Bannio

S. MESSA DEGLI UFFICIALI.

A seguire, serata danzante con Tikozzi band e DJ.

7 AGOSTO—Domenica

Festa della Milizia Tradizionale di Bannio

Santuario—Bannio Presiede S.E. Card. Angelo Bagnasco 6.00 h > S. Messa. 8.00 h > Adunata della Milizia. Prelievo Bandiere e Rivista. 9.00 h > S. Messa militare. Discesa del Simulacro. Processione al Santuario. 10.30 h > S. Messa solenne. 14.30 h > Seconda Adunata della Milizia. Prelievo Bandiere e Rivista. 15.00 h > Vespri Solenni al Santuario. Processione di Ritorno. Ascesa del simulacro alla Cupola.

Piazza—Bannio 17.30 h > Parata e Salve d’Onore. 21.00 h > Serata danzante con I Vicini di Casa e DJ.

8 AGOSTO—Lunedì

10.30 h / Chiesa San Bartolomeo—Bannio FESTA DELLA MADUNINA. Solenne ufficio in memoria dei Caduti e dei Defunti della Milizia.

22 AGOSTO—Lunedì

Rinnovo del voto delle famiglie

20.30 h / Santuario—Bannio Processione al Santuario. Celebrazione del rinnovo del voto. Benedizione Papale.

DAL 24 AL 28 AGOSTO: San Bartolomeo

24 AGOSTO—Mercoledì

10.00 / Chiesa San Bartolomeo—Bannio

S. Messa Solenne.

26 AGOSTO—Venerdì

21.00 / Piazza—Bannio Serata musicale dal vivo con Why Not. A seguire, DJ.

27 AGOSTO—Sabato

21.00 / Piazza—Bannio Serata danzante con I Vicini di Casa. A seguire, DJ.

28 AGOSTO—Domenica

Festa Patronale San Bartolomeo

Chiesa San Bartolomeo—Bannio 9.30 h > Adunata della Milizia. Prelievo delle Bandiere e Rivista. 10.30 h > S. Messa solenne. Processione con la statua di San Bartolomeo. Salve d’Onore in Piazza. 14.30 h > Seconda Adunata della Milizia. Prelievo delle Bandiere e Riviste. 15.30 h > Vespri solenni. Processione e Benedizione Eucaristica. 16.30 h > Parata e Salve d’Onore.

Piazza—Bannio 21.00 h > Serata danzante con Ketty. A seguire, DJ.

Per informazioni: https://miliziatradizionalebannio.it/

Social: https://www.facebook.com/Milizia- Tradizionale-di-Bannio-105367081800139 -

https://www.instagram.com/milizia_tradizionale_bannio/