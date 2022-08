Canton Ticino, cade dalla scala mentre fa giardinaggio: è gravissimo

Infortunio domestico in Valle Leventina, in Canton Ticino. E' successo nel pomeriggio di giovedì in territorio di Rossura. In base a una prima ricostruzione, un 78enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese stava effettuando dei lavori di giardinaggio su di una scala a pioli.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, l'uomo ha perso l'equilibrio, cadendo quindi al suolo e battendo la testa. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della REGA che dopo aver eseguito le manovre di rianimazione, hanno elitrasporto il 78enne all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica l'uomo ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.