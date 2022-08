La campagna elettorale per le politiche apre la Festa della Lucciola FOTO E VIDEO

I temi principali sui quali si svilupperà il programma del Pd in vista delle elezioni politiche del 25 settembre sono stati al centro del primo dibattito politico alla Festa dell'Unità della Lucciola. Era attesa l'onorevole Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, ma a causa di impegni non ha potuto essere presente ed ha inviato un video messaggio. Sono invece arrivati ad aprire la festa l'onorevole Enrico Borghi e l'onorevole Simona Malpezzi , capogruppo del Pd al Senato, il dibattito è stato moderato dall'inviata de La Repubblica Giovanna Vitale.

“Oggi potevo essere a Roma nel momento di un ulteriore accordo fatto dal nostro segretario per costruire un'alleanza ampia – ha detto Malpezzi - che rende possibile essere competitivi, ma ho voluto essere sul territorio”.

“Punti chiave del programma elettorale del Pd – ha detto Malpezzi - saranno la transazione ecologica, con la sostenibilità ambientale unita alla sostenibilità sociale, i temi del lavoro, dei diritti, la scuola. Noi vogliamo un'Italia sostenibile dove tutti i bambini possano andare alla scuola dell'infanzia. Un'Italia che mette al centro i giovani dicendo basta ai tirocini gratuiti”.

A proposito di Europa ha detto: “E' la nostra parola d'ordine, Giorgia Meloni e le destre parlano di un'Europa che esclude, di un'Europa dei muri, noi invece siamo per l'Europa della solidarietà, dell'inclusione. L'Europa che nel momento della crisi più grande è stata in grado di rispondere con il Pnnr, misura che e le destre non volevano. Oggi con quei fondi stiamo cambiando il volto al nostro paese”.

“Da questa sera inizia la campagna elettorale mobilitando i nostri volontari, i nostri attivisti – ha detto l'onorevole Enrico Borghi – che ringraziamo per il lavoro che stanno facendo. Spieghiamo in questi dibattiti le ragioni per le quali è importante venire a votare per il Pd, innanzitutto per stigmatizzare quelle forze che hanno ritenuto di mandare a casa il governo Draghi, che stava svolgendo una funzione importantissima per il nostro paese e poi, soprattutto, per la prospettiva per i contenuti di una proposta di governo che vuole dare le risposte ai bisogni e alle ansie della nostra società”.

In apertura ha presentato gli ospiti la segretaria provinciale del Pd Alice De Ambrogi seguita dal consigliere provinciale e coordinatore della festa Emanuele Vitale, che ha voluto ricordare il consigliere del comune di Domodossola del Pd Davide Bolognini, scomparso nel 2020, e sempre molto attivo alla festa. “E' il primo anno senza di lui – ha detto Vitale – a lui va un ricordo emozionato. La sua mancanza è un trauma e dobbiamo fare ancor più rete. La Lucciola è un patrimonio, abbiamo iniziato a programmarla prima di saper di dover affrontare la campagna elettorale, e grazie ad Enrico Borghi siamo riusciti ad organizzare un programma ricco. La federazione del Vco ha chiesto con forza che sia confermato in una posizione di importanza nazionale e per questo abbiamo anche chiesto il sostegno Paolo Furla segretario del Pd del Piemonte”.