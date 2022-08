Asl Vco: “L'operatore sociosanitario arrestato non è un nostro dipendente”

Era stato assunto attraverso un'agenzia interinale e il 29 luglio sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro al Castelli per l'Oss 27enne ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata verso una donna, compiuta al pronto soccorso dell'ospedale.

“L’Azienda Sanitaria -scrive Asl Vco in una nota stampa- in merito alla notizia dell’arresto di un Operatore Socio Sanitario comunica che lo stesso non è dipendente dell’Azienda ed era stato reclutato in via temporanea attraverso società di lavoro interinale per il solo mese di luglio 2022. Non è stata richiesta proroga del contratto e il 29 luglio 2022 (giorno in cui la donna ha presentato denuncia dopo essere stata in ospedale ndr) è risultato essere il suo ultimo giorno di lavoro presso il DEA dell’Ospedale Castelli di Verbania".

"Nessun dipendente o collaboratore dell’Azienda Sanitaria -precisa Asl- risulterebbe allo stato coinvolto nei fatti che hanno portato all’arresto dell’operatore. L’Azienda Sanitaria non è stata mai messa al corrente dell’accaduto prima delle notizie veicolate nella giornata di oggi. L’Azienda Sanitaria rimane a disposizione dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria per le informazioni che si rendessero necessarie e precisa che sarà sua cura tutelare la propria immagine presso le sedi opportune”.