Soccorso alpino in azione per recuperare 12 ragazzi che hanno perso il sentiero all'Alpe Trivera

Soccorso alpino in azione per recuperare 12 ragazzi che hanno perso il sentiero nella zona dell'Alpe Trivera ad Antrona, vicino alle miniere d'oro. Le squadre di ricerca verranno portate in zona da un elicottero dei vigili del fuoco già sul posto.

La chiamata di recupero è arrivata mentre i volontari di Villadossola stavano rientrando da un altro intervento di ricerca, per una persona che si era persa tra Genestredo e Colloro, trovata grazie al SAGF che ha individuato le coordinate del cellulare. La persona dispersa è poi stata recuperata dall'elicottero dei vigili del fuoco giunto da Malpensa.