Il 13enne Matteo Morellini è diventato un giocatore del Milan

Sogno realizzato. Matteo Morellini, 13 anni, da ieri è un giocatore del Milan. La giovane promessa nata e cresciuta calcisticamente nella Juve Domo potrà vestire quella maglia che ama fin da bambino, da quando ha dato i primi calci al pallone sotto lo sguardo di papà Italo.

Con i granata ha segnato nelle categorie giovanili valanghe di gol, che gli sono valsi l’attenzione di diverse squadre di serie A ed anche di società estere. Juve, Inter ed Atalanta ci hanno provato fino alla fine, incantate anche dai numeri messi in mostra dal ragazzo in vari tornei. Ma al cuore non si comanda e Matteo non ha avuto dubbi: Milan, sempre solo Milan nella testa e nel cuore. "Per me da tifoso del Diavolo è stata una scelta facile. Sono pronto per questa avventura: l’approccio è con grande entusiasmo e consapevolezza che è un punto di partenza. Farò di tutto per crescere umanamente e calcisticamente, consapevole che è una grande opportunità” le sue parole.

Matteo ha anche siglato un accordo di sponsorizzazione esclusiva fino al 2027 con la Nike. “Sono felice per mio figlio -così Italo Morellini- e ringraziamo la Juve Domo che lo ha formato. Aspettative? Nessuna, nel senso che il mio desiderio è che sia felice ed ora lo è”.