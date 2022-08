Auto abbandonata tra Vogogna e Premosello, chi vorrebbe rimuoverla non può....per colpa della burocrazia

Nei giorni scorsi abbiamo da to la notizia di un'auto abbandonata da mesi in un terreno tra Vogogna e Premosello. Ci ha contattato il proprietario dell'area per spiegare la vicenda che lo vede suo malgrado vittima di questa disavventura burocratica. “L’auto è di proprietà dell’azienda fallita che fino al 2015 occupava la proprietà da me acquistata nel gennaio 2020.

Da allora, abbiamo più volte richiesto agli organi preposti l’autorizzazione a procedere con la demolizione del mezzo” ci racconta il proprietario dell'area.

“La risposta è sempre stata la stessa: l’auto è soggetta a fermo amministrativo, pertanto la demolizione non verrà concessa fino alla chiusura del fermo stesso” ci racconta ancora il proprietario.

“In questi 2 anni abbiamo ricevuto più volte visita da organi preposti, e tutte le volte abbiamo spiegato le nostre ragioni supportati dalla documentazione necessaria” spiega il giovane.

La speranza è quella che ora gli organi preposti, che siano i Comuni o che siano le forze dell'ordine, si adoperino per la rimozione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, visto che sta arrecando un danno ambientale e visto che anche chi vorrebbe rimuoverla e demolirla è impossibilitato a farlo dalla burocrazia.