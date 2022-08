A Malesco le sculture in legno di Amodei e i corredi funebri della necropoli di Craveggia

Una mostra dell’artigiano del legno Franco Amodei e i corredi funerari della necropoli di Craveggia sono esposti al Museo della Pietra Ollare del Parco, ospitato nel cinquecentesco Palazzo Pretorio di Malesco e nuovamente aperto al pubblico nella stagione estiva con ingresso gratuito. Lo segnala l'Ente Parco della Val Grande

Il legno in cui Amodei plasma le sue opere era una delle risorse naturali locali che non sfuggivano ai romani e che li legava commercialmente a questi territori. Nelle necropoli infatti il gran numero di strumenti rinvenuti fa presupporre un intenso sfruttamento boschivo, con attività di deforestazione e lavorazione del legno, prevalentemente acero e abete, che doveva rivestire un ruolo fondamentale nell’economia locale. Data la deperibilità del materiale, esclusione fatta per resti di focolare, dei manufatti in legno non è rimasta traccia.