Giochi, draghi e lezioni di arco e scherma a Vogogna

Giochi del passato, draghi e lezioni di arco e scherma a Vogogna nel fine settimana. Al Castello sabato 13 e domenica 14 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, ci si potrà divertire con i giochi memory, il gioco del parco nazionale Valgrande, il gioco dell’oca e tanti altri.

Solo domenica 14 si potrà praticare il tiro con l’arco e prendere lezioni di scherma al termine delle quali il gruppo di rievocazione medievale ‘La Stella del Viandante’ metterà in scena una dimostrazione.

In via Roma, invece, la dragologa Francesca d’Amato sabato 13 alle 15 presenterà il convegno ‘Leggende d’Italia, dove stanno, come vivono e cosa mangiano i nostri draghi’; domenica 14 sempre alle 15 invece presenterà ‘In vacanza con i draghi: trucchi e consigli per il dragon watching’.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail castellodivogogna@gmail.com oppure chiamare il numero 3517578688.