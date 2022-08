Per Musica in quota i ‘Keily's Folk’ a Crampiolo

Domenica 14 agosto per la rassegna Musica in Quota a Crampiolo si esibiranno i ‘Keily's Folk’

Il gruppo nasce nel 2006 con una formazione trio acustico, negli anni la formazione varia fino a raggiungere la conformazione di oggi. Anche lo stile evolve fino ad arrivare all’attuale Irish rock.

La band, che ha all’attivo quattro uscite discografiche, propone un repertorio di canzoni originali d’impronta irish e brani tradizionali e cover ispirate alla tradizione irlandese rivisitate in chiave moderna folk-rock.

I Keily’s Folk hanno calcato negli anni importanti palcoscenici in Italia e all’estero e vantano esibizioni nei più conosciuti festival a tema irlandese e celtico.

Itinerario e note

Lasciata l’auto subito dopo la prima galleria lungo l’ultimo tratto di strada asfaltata per l’Alpe Devero, raggiungete l’Alpe Crampiolo attraverso un cammino storico, lungo parte dell’antica mulattiera selciata sulla Via dell’Arbola: l’itinerario proposto, tra muri a secco e antichi edifici in pietra e legno, vi porta ad incontrare cappelle devozionali e a superare alte bastionate rocciose. Quando la salita spiana e il bosco di larici dirada, anche lo sguardo spazia lontano sulle belle cime che circondano l’area protetta e il vallone di Cologno. Presto si raggiunge la piana di Devero e da lì in poco più di mezz’ora l’incantevole nucleo di Crampiolo.

Anche in questa edizione non sono previsti gli accompagnamenti escursionistici.

In ogni luogo di ritrovo, però, sarà presente una guida escursionistica che spiegherà il percorso da seguire e fornirà tutte le informazioni necessarie e le cautele per affrontare correttamente l’escursione in autonomia.

In caso di maltempo l’escursione e il concerto sono annullati.

Pranzo al sacco, in alternativa possibilità di ristoro presso rifugi, ristoranti e agriturismi dell’Alpe Crampiolo. La prenotazione fortemente consigliata.

Dati tecnici

Ritrovo: ore 9.00, parcheggio lungo la strada verso l’Alpe Devero oltre la prima galleria (posti auto limitati, consigliabile car sharing)

Itinerario: Parcheggio lungo la strada – Forcoletta – Alpe Devero – Alpe Crampiolo

Dislivello: 370 metri (difficoltà: E)

Tempo percorrenza: 2h

Guida: Luciana Fattalini 340 1522902 lussi2003@libero.it