Raffica di acquisti, la Virtus Villa cambia volto

Denis Pasin, Matteo Palfini, Mirko Casetti, Alberto Rossi, Simone e Michele Zonca, Andrea Sacaramozza, Alessandro Pavesi, Thomas Bianchetti, Luca Castanò. La Virtus Villa non si fa mancare niente e rinforza la rosa per affrontare il campionati di Prima Categoria che l’ha vista protagonista negli ultimi anni.

Ne parliamo con l’allenatore, Daniele Massoni.

Daniele gli acquisti sono notevoli, obiettivo vincere il campionato?

‘’ La campagna acquisti è stata importante. Abbiamo cercato giocatori che pensiamo abbiano le stesse ambizioni e la stessa fame di questa società Poi vincere è difficile perché vince una sola. Ma se non saremo protagonisti senza dubbio avremo sbagliato qualcosa....’’

Da cinque anni sei sulla panchina del Villa, un bel record visto che gli allenatori vanno e vengono….

‘’ In realtà se contiamo la stagione 20/21, interrotta dopo 5 giornate, questo è il sesto anno. E ritengo che siano tanti per un allenatore sulla stessa panchina. Aiuterà sicuramente il fatto che è un gruppo quasi totalmente nuovo e le mie motivazioni che sono come quelle del primo giorno’’.

Unico neo, ma ormai non è più una novità, l’impossibilità di giocare a Villadossola. Una situazione che ormai sembra diventare ridicola soprattutto per una squadra storica come il Villa, costretta a emigrare da alcuni anni…..

‘’ Giocheremo ancora al Curotti alle 17,30 dopo la gara della Juventus Domo. Come ti dicevo inizia il sesto anno e al Felino Poscio ci abbiamo giocato solo il primo’’