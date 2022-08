Furti ai distributori automatici in Canton Ticino: due arresti

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che lo scorso 12 agosto sono stati arrestati un 40enne e una 30enne, entrambi cittadini rumeni, rispettivamente residenti in Romania e in Italia.

Il fermo è scattato a seguito di una recrudescenza di furti a danno delle gettoniere dei distributori automatici di bevande e di beni alimentari presenti soprattutto nei pressi delle stazioni ferroviarie. A seguito di un'articolata attività di indagine da parte della Polizia cantonale e del contestuale dispositivo di ricerca, è stato così possibile risalire all'identità degli autori.

I due sono in particolare sospettati di aver sottratto circa 5 mila franchi da almeno 8 distributori automatici. Sono in corso verifiche per stabilire eventuali responsabilità in episodi analoghi registrati negli scorsi mesi sia in Ticino sia oltre San Gottardo. L'ipotesi di reato a loro carico è quella di furto aggravato. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.