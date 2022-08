Orcesco, un incontro storico-artistico sul pittore Lorenzo Peretti

L'Associazione Insieme per Orcesco organizza un incontro storico-artistico sulla figura del pittore originario di Buttogno Lorenzo Peretti. L'iniziativa dal titolo 'Tra suggestioni barocche e influenze neoclassiche' è prevista sabato 20 agosto, alle ore 17:30 in sala Cea, ed è curata dallo storico dell'arte Marco Audisio. Il professore illustrerà i capolavori del pittore sparsi per le Valli dell'Ossola. Peretti, famoso artista della Valle, è stato anche autore dell'affresco che si può ammirare nella piazzetta della frazione di Druogno.

Il programma prevede il ritrovo ore 17:15 al parcheggio della stazione di Orcesco. Contributo di partecipazione euro 5 a persona. Prenotazione obbligatoria al numero 3479103100.